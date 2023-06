Entscheidung bei Ibra gefallen

Zlatan Ibrahimovic verlässt den AC Mailand. Der italienische Topklub verkündet die Trennung zum Saisonende. Am morgigen Sonntag soll der schwedische Torjäger am Rande des letzten Saisonspiels gegen Hellas Verona (21 Uhr) verabschiedet werden. Ibrahimovic erzielte in 163 Einsätzen 93 Tore für die Rossoneri.

Seine Karriere will der 41-Jährige aber noch nicht beenden. Nach FT-Informationen hat sich Ibrahimovic schon vor einem Monat mit dem AC Monza mündlich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Praktisch: Monza liegt nur rund 20 Kilometer außerhalb von Mailand – für einen Wechsel zum Klub von Ex-Milan-Präsident Silvio Berlusconi müsste sich der Routinier also nicht einmal eine neue Bleibe suchen. Ob es für Ibra tatsächlich nach Monza geht, wird sich in Kürze endgültig klären.

