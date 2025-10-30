WM-Qualifikation Europa
Serbien installiert neuen Nationaltrainer
1 min.
@Maxppp
Der serbische Fußballverband hat einen neuen Nationaltrainer vorgestellt. Veljko Paunovic wird die Osteuropäer ab sofort im Kampf für ein Ticket bei der Weltmeisterschaft an der Seitenlinie begleiten. Dragan Stojkovic hatte nach Niederlagen gegen England (0:5) und Albanien (0:1) den Hut nehmen müssen.
Unter der Anzeige geht's weiter
Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia @FSSrbije – 12:39
🇷🇸 Вељко Пауновић водиће фудбалску репрезентацију Србије у борби за пласман на Светско првенство 2026. године! 🔥Bei X ansehen
Шансе за пласман и даље постоје, а управо зато је Вељко Пауновић, заједно са својим стручним штабом, прихватио да предводи национални тим у мечевима против Енглеске и Летоније.
Генерални секретар Фудбалског савеза Србије, Бранко Радујко, истакао је да је Пауновић прихватио позив са максималном посвећеношћу и жељом да помогне репрезентацији у тренутку када шансе за пласман на Светско првенство још увек постоје.
„Вељко Пауновић је од првог дана показао да му је интерес фудбалске репрезентације испред свега. Његов приоритет није био уговор нити финансијски услови, већ да се одмах стави на располагање Фудбалском савезу Србије и преузме екипу у овако важном тренутку. Нагласио је да жели да сву своју енергију усмери на предстојеће утакмице против Енглеске и Летоније, одлучан да се бори док год постоји и најмања шанса за успех.
Верујемо да ће својим доласком успети да мотивише играче и подигне атмосферу у тиму, како бисмо покушали да преокренемо ствари у нашу корист. Не предајемо се док год постоји и последњи промил шансе.
Резултат ове две утакмице ни на који начин неће утицати на статус Вељка Пауновића у будућности. Разговоре о његовом дугорочном уговору наставићемо по завршетку ових утакмица, без обзира на њихов исход“, изјавио је Радујко.
Србија 13. новембра гостује Енглеској у Лондону, док ће 16. новембра у Лесковцу одиграти последњи квалификациони дуел против Летоније.
Вељко Пауновић је стручњак који је пре тачно десет година са U-20 селекцијом Србије освојио Светско првенство у фудбалу.
Шансе за пласман и даље постоје, а управо зато је Вељко Пауновић, заједно са својим стручним штабом, прихватио да предводи национални тим у мечевима против Енглеске и Летоније.
Генерални секретар Фудбалског савеза Србије, Бранко Радујко, истакао је да је Пауновић прихватио позив са максималном посвећеношћу и жељом да помогне репрезентацији у тренутку када шансе за пласман на Светско првенство још увек постоје.
„Вељко Пауновић је од првог дана показао да му је интерес фудбалске репрезентације испред свега. Његов приоритет није био уговор нити финансијски услови, већ да се одмах стави на располагање Фудбалском савезу Србије и преузме екипу у овако важном тренутку. Нагласио је да жели да сву своју енергију усмери на предстојеће утакмице против Енглеске и Летоније, одлучан да се бори док год постоји и најмања шанса за успех.
Верујемо да ће својим доласком успети да мотивише играче и подигне атмосферу у тиму, како бисмо покушали да преокренемо ствари у нашу корист. Не предајемо се док год постоји и последњи промил шансе.
Резултат ове две утакмице ни на који начин неће утицати на статус Вељка Пауновића у будућности. Разговоре о његовом дугорочном уговору наставићемо по завршетку ових утакмица, без обзира на њихов исход“, изјавио је Радујко.
Србија 13. новембра гостује Енглеској у Лондону, док ће 16. новембра у Лесковцу одиграти последњи квалификациони дуел против Летоније.
Вељко Пауновић је стручњак који је пре тачно десет година са U-20 селекцијом Србије освојио Светско првенство у фудбалу.
Paunovic war bis Anfang Oktober bei Real Oviedo in Spanien tätig, nach dem Aufstieg war der Erfolg in La Liga allerdings ausgeblieben. In Gruppe K der WM-Quali liegt Serbien auf dem dritten Platz und hat noch alle Chancen auf das WM-Ticket. „Wir geben nicht auf, solange noch eine Chance besteht“, wird Generalsekretär Branko Radujko in der Verbandsmitteilung zitiert.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden