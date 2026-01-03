HSV-Duo nach Braunschweig?

Eintracht Braunschweig hat gleich zwei Spieler vom Hamburger SV als potenzielle Winter-Verstärkungen identifiziert. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, besteht Interesse an Emmanuel Pherai (24) und Noah Katterbach (24). Beide sind beim Bundesliga-Aufsteiger ins zweite Glied gerückt.

Spielmacher Pherai spielte schon in der Saison 2022/23 für den BTSV, ehe er zum HSV wechselte. Dort will er sich aber eigentlich zurück in die erste Elf kämpfen. Linksverteidiger Katterbach liebäugelt hingegen schon seit einer Weile mit seinem Abschied aus der Hansestadt. Beide Spieler stehen dort noch bis 2027 unter Vertrag.