VfB: Jovanovic schon wieder vor dem Abflug?

Sommerneuzugang Lazar Jovanovic darf den VfB Stuttgart im Winter auf Leihbasis schon wieder verlassen. Das berichtet die ‚Bild‘, laut der die Schwaben das Offensiv-Talent am liebsten innerhalb Deutschlands verleihen würden. Dadurch könne sich der 18-Jährige weiter an den Fußball hierzulande gewöhnen.

Der Flügelstürmer war mit großen Vorschusslorbeeren für fünf Millionen Euro aus seiner serbischen Heimat von Roter Stern Belgrad zum VfB gewechselt, kommt bislang aber nur auf drei Kurzeinsätze. Als Nicht-EU-Ausländer darf Jovanovic zudem nicht in der zweiten Mannschaft in Liga drei Spielpraxis sammeln. Im Winter bahnt sich daher ein vorübergehender Tapetenwechsel an.