Teurer als Wirtz: Liverpool arbeitet an Isak-Transfer

Bereits 214 Millionen Euro hat der FC Liverpool in diesem Sommer für Neuzugänge ausgegeben und dabei in Florian Wirtz (22), dessen Transfer 125 Millionen gekostet hat und durch Boni auf bis zu 150 Millionen ansteigen kann, den teuersten Einkauf in der Vereinsgeschichte getätigt. Der Rekord könnte bald schon wieder gebrochen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚The Athletic‘ und andere Medien berichten, bereitet der englische Meister eine Offerte für Alexander Isak von Newcastle United vor. Die Magpies haben zwar stets betont, den Schweden nicht verkaufen zu wollen, dennoch wollen die Reds bald ein Angebot in Höhe von 138 Millionen für den 25-Jährigen einreichen.

Ekitiké zwischen den Stühlen

Der Stürmer, der fünf Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund absolvierte, spielt seit 2022 bei Newcastle und steht dort noch bis 2028 unter Vertrag. Das Team von Eddie Howe versucht aktuell, Hugo Ekitiké (23) von Eintracht Frankfurt loszueisen und hätte damit einen 1:1-Ersatz direkt an der Angel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spannend: Sollten sich die Magpies als harter Verhandlungspartner erweisen und Isak nicht ziehen lassen, würde die Personalie Ekitiké laut ‚The Athletic‘ auch für Liverpool wieder heiß werden. An der Anfield Road ist man seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Mittelstürmer. Sollte ein Isak-Transfer nicht klappen, werden Newcastle und Liverpool zu Konkurrenten um die Gunst des Stürmers von der SGE.