Wolfsburg: Skov Olsen-Deal vor dem Abschluss

von Luca Hansen - Quelle: Sky Sports
Der Transfer von Andreas Skov Olsen vom VfL Wolfsburg zu den Glasgow Rangers steht vor dem Abschluss. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, wurde der Medizincheck für den Flügelspieler bereits terminiert. Die Schotten leihen den 26-Jährigen bis Saisonende aus, für den Anschluss wurde eine Kaufoption ausgehandelt.

Damit bricht der Däne seine Zelte in der Autostadt nach nur einem Jahr zumindest vorerst wieder ab. Im Januar 2025 hatten die Wölfe für Skov Olsen noch 15 Millionen Euro an den FC Brügge gezahlt, rechtfertigen konnte er diese Summe nie. Sein Vertrag beim VfL läuft noch bis 2029.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
