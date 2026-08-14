Ex-Münchner Vidovic vor Bundesliga-Rückkehr

Etwas mehr als eine Million Euro hatte Dinamo Zagreb im vergangenen Sommer an den FC Bayern überwiesen, um Gabriel Vidovic nach Kroatien zu lotsen. Der Offensivspieler konnte in Kroatien durchaus überzeugen, erzielte in der Liga sieben Tore und gab bei fünf Treffern die Vorlage. Dennoch sucht Vidovic nach nur einer Saison wieder das Weite.

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Denn wie ‚Sportske Novosti‘ berichtet, schließt sich der 22-Jährige dem SC Paderborn an. Der Bundesliga-Aufsteiger überweist drei Millionen Euro nach Zagreb, um den Linksaußen an Bord zu holen. Vidovic habe seinen Klub gebeten, das Angebot der Ostwestfalen anzunehmen.

Somit wagt Vidovic erneut den Schritt in die höchste deutsche Spielklasse. Bei seiner Leihe beim FSV Mainz 05 reichte es nur zu einem einzigen Einsatz, für die Bayern absolvierte er über mehrere Saisons verteilt immerhin acht Spiele. Ein Treffer gelang ihm dabei noch nicht. Das soll jetzt an der Pader nachgeholt werden.