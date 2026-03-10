Lewandowski „muss es spüren“

Ob es mit Robert Lewandowski nach dem Sommer beim FC Barcelona weitergeht, bleibt weiter offen. Angesprochen auf seinen auslaufenden Vertrag bei den Katalanen erklärt der 37-Jährige im Interview mit ‚The Athletic‘: „Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment.“ Bereits seit einigen Wochen wird darüber spekuliert, dass die Zeit des Goalgetters in Barcelona am Saisonende vorbei sein wird.

Zuletzt hatte sich auch Ehefrau Anna dahingehend geäußert. Entschieden ist jedoch laut Lewandowski bisher nichts. Zeitdruck verspüre er wenige Monate vor Saisonende nicht: „Mit meiner Erfahrung und meinem Alter muss ich mich jetzt nicht entscheiden. Ich habe kein Gefühl dafür, wie ich mich entscheiden soll. Vielleicht muss ich mich in drei Monaten entscheiden. Aber trotzdem habe ich keinen Stress. Ich muss es spüren. Ich muss anfangen, es zu spüren, dann wird es für mich einfacher sein, wenn wir über meine Zukunft sprechen."