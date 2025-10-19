Leverkusen: Sommer-Neuzugang muss passen

Die Anfangszeit von Malik Tillman bei Bayer Leverkusen steht unter keinem guten Stern. Wie die Werkself mitteilt, muss der Sommer-Neuzugang zwei Wochen aussetzen. Grund dafür ist eine Oberschenkelverletzung, so die Rheinländer.

Satt 35 Millionen Euro überwies Bayer 04 für den Spielmacher an die PSV Eindhoven. Zu Beginn der Saison fiel Tillman bereits mit einer Wadenverletzung aus. Obwohl der 23-Jährige zwei Treffer in fünf Bundesligaspielen erzielte, wurden ihm seit seiner Ankunft über weite Strecken eher durchwachsene Leistungen attestiert.