Leverkusen: Sommer-Neuzugang muss passen

von Dominik Schneider
Tillman sitzt alleine in der Arena @Maxppp

Die Anfangszeit von Malik Tillman bei Bayer Leverkusen steht unter keinem guten Stern. Wie die Werkself mitteilt, muss der Sommer-Neuzugang zwei Wochen aussetzen. Grund dafür ist eine Oberschenkelverletzung, so die Rheinländer.

Bayer 04 Leverkusen
Schnelle Genesung, Malik! ❤️‍🩹

Unsere Nummer 10 fällt aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel voraussichtlich rund zwei Wochen aus.

#Bayer04 | #Werkself | #Tillman
Bei X ansehen

Satt 35 Millionen Euro überwies Bayer 04 für den Spielmacher an die PSV Eindhoven. Zu Beginn der Saison fiel Tillman bereits mit einer Wadenverletzung aus. Obwohl der 23-Jährige zwei Treffer in fünf Bundesligaspielen erzielte, wurden ihm seit seiner Ankunft über weite Strecken eher durchwachsene Leistungen attestiert.

Bundesliga
Leverkusen
Malik Tillman

Bundesliga Bundesliga
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Malik Tillman Malik Tillman
