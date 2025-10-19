Bundesliga
Leverkusen: Sommer-Neuzugang muss passen
Die Anfangszeit von Malik Tillman bei Bayer Leverkusen steht unter keinem guten Stern. Wie die Werkself mitteilt, muss der Sommer-Neuzugang zwei Wochen aussetzen. Grund dafür ist eine Oberschenkelverletzung, so die Rheinländer.
Unsere Nummer 10 fällt aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel voraussichtlich rund zwei Wochen aus.
#Bayer04 | #Werkself | #Tillman
Satt 35 Millionen Euro überwies Bayer 04 für den Spielmacher an die PSV Eindhoven. Zu Beginn der Saison fiel Tillman bereits mit einer Wadenverletzung aus. Obwohl der 23-Jährige zwei Treffer in fünf Bundesligaspielen erzielte, wurden ihm seit seiner Ankunft über weite Strecken eher durchwachsene Leistungen attestiert.
