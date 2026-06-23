Werder findet Opitz-Abnehmer

Angreifer Leon Opitz wird voraussichtlich auch in der kommenden Spielzeit in der 2. Bundesliga auf Torejagd gehen. Laut der ‚DeichStube‘ verlaufen die Gespräche zwischen Werder Bremen und dem VfL Osnabrück zielführend. Opitz soll für eine Saison auf Leihbasis an der Bremer Brücke spielen.

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Bei Werder steht der 21-Jährige noch langfristig unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison hatte der SVW den flexiblen Offensivspieler beim Karlsruher SC geparkt. Dort gelang Opitz in 13 Zweitligaspielen kein einziger Treffer.