Überraschende Optionen: Tauziehen um Kabak

Ozan Kabak stehen in diesem Sommer einige Wechseloptionen offen. Das berichtet der ‚kicker‘. Der gegenwärtige Vertrag des Innenverteidigers bei der TSG Hoffenheim läuft am Saisonende aus, der 25-Jährige und die Kraichgauer befinden sich dem Fachmagazin zufolge allerdings bereits in Gesprächen über eine Verlängerung, die zeitnah intensiviert werden sollen.

Doch dem türkischen Nationalspieler könnten sich bald weitere Türen öffnen. Grund dafür ist das Einbürgerungsverfahren, das Kabak aktuell durchläuft. Sollte der torgefährliche Kopfballspieler die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, würde der dazugehörige EU-Status ihn für einige Topklubs aus dem europäischen Ausland noch interessanter machen.

Laut ‚kicker‘ haben Vereine aus England, Spanien und Italien die Situation im Blick. Bei der TSG hat Kabak, der mit einem Kreuzbandriss über eineinhalb Jahre ausgefallen war und erst im August sein Comeback gegeben hatte, in den vergangenen Partien seinen Stammplatz zurückerobert und starke Leistungen gezeigt.