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Bundesliga

Eintracht informiert: Götze hat sich entschieden

Mario Götze darf nach aktuellem Stand der Dinge im Sommer ablösefrei wechseln. Einem Bericht zufolge verfolgt der Kreativspieler allerdings einen anderen Plan.

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Mario Götze im Trainingsanzug @Maxppp

Mario Götze (33) würde gerne über die Saison hinaus für Eintracht Frankfurt auf dem Platz stehen. Diese Entscheidung hat der Weltmeister von 2014 inzwischen getroffen und sie den Vereinsverantwortlichen auch kommuniziert, berichtet die ‚Bild‘.

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Insofern können nun die Gespräche über eine Verlängerung seines auslaufenden Kontrakts forciert werden, schließlich stehen auch die Adler einer Fortsetzung der Zusammenarbeit offen gegenüber. Marginale Gehaltseinbußen seien für Götze kein Problem.

Seit 2022 läuft der 66-fache deutsche Nationalspieler inzwischen für die Eintracht auf, unter Cheftrainer Albert Riera hatte er zuletzt keinen leichten Stand. Das ändert offenbar nichts daran, dass er seine Zukunft gemeinsam mit seiner Familie am Main sieht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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