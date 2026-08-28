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Neuer Messi-Trainer präsentiert

von Fabian Ley
Lionel Messi freut sich @Maxppp

Inter Miami hat einen neuen Trainer vorgestellt. Wie der MLS-Klub mitteilt, übernimmt Kily González die Mannschaft um Superstar Lionel Messi (39). Der 52-jährige Argentinier werde sein Amt offiziell antreten, sobald er die entsprechenden Arbeitsgenehmigungen erhält.

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González stand zuletzt bis zum vergangenen Oktober bei CA Platense an der Seitenlinie. In Miami tritt der frühere Nationalspieler die Nachfolge von Interimscoach Guillermo Hoyos an, der Mitte April den zurückgetretenen Javier Mascherano beerbt hatte.

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