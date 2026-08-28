Neuer Messi-Trainer präsentiert

Inter Miami hat einen neuen Trainer vorgestellt. Wie der MLS-Klub mitteilt, übernimmt Kily González die Mannschaft um Superstar Lionel Messi (39). Der 52-jährige Argentinier werde sein Amt offiziell antreten, sobald er die entsprechenden Arbeitsgenehmigungen erhält.

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Inter Miami CF reaches agreement with Cristian “Kily” González as new head coach.



🔗 https://t.co/sVo3Bl8zAM pic.twitter.com/aX5xqNOyXB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 27, 2026

González stand zuletzt bis zum vergangenen Oktober bei CA Platense an der Seitenlinie. In Miami tritt der frühere Nationalspieler die Nachfolge von Interimscoach Guillermo Hoyos an, der Mitte April den zurückgetretenen Javier Mascherano beerbt hatte.