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Vertragsentscheidung um Bayer-Star

von Tristan Bernert - Quelle: Sky
1 min.
Jonas Hofmann im Bayer-Dress @Maxppp

Jonas Hofmann wird Bayer Leverkusen spätestens 2027 verlassen. „Der Verein hat mir mitgeteilt, dass aktuell der Vertrag über 2027 hinaus nicht verlängert werden soll. Das würde bedeuten, dass das nächste Jahr mein letztes in Leverkusen sein wird“, bestätigt der 33-Jährige gegenüber ‚Sky‘.

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Von einem anschließenden Karriereende will Hofmann aber nichts wissen: „Ich stehe voll im Saft, deshalb soll es generell nicht zu Ende gehen. Wie es dann weitergeht, das steht noch in den Sternen.“ Hofmann war 2023 von Borussia Mönchengladbach nach Leverkusen gewechselt und dort Teil der Double-Mannschaft. Seitdem verringerte sich seine Spielzeit jedoch sukzessive, letztmals stand er Ende Februar in der Startelf von Trainer Kasper Hjulmand.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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