Katar erhält Zuschlag für Asien Cup

Die Weltmeisterschaft im November und Dezember wird nicht das einzige Großturnier sein, das in Katar stattfindet. Wie der asiatische Kontinentalverband AFC bekanntgibt, wird auch der Asien Cup 2023 im Wüstenstaat ausgetragen.

Katar springt für China ein. Das Turnier kann dort aufgrund der strengen Corona-Vorschriften nicht wie geplant stattfinden. Um die Ausrichtung hatten sich auch Indonesien und Südkorea beworben.

✅ 𝐂𝐎𝐍𝐅𝐈𝐑𝐌𝐄𝐃 ✅#AsianCup2023 will be played in 🇶🇦 Qatar! pic.twitter.com/Et4SWySng1