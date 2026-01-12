Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Götze-Zukunft: Krösche zuversichtlich

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Mario Götze im Eintracht-Dress @Maxppp

Die Zeichen auf eine Vertragsverlängerung von Mario Götze bei Eintracht Frankfurt stehen gut. Das bestätigt SGE-Sportvorstand Markus Krösche gegenüber ‚Sky‘: „Beide Seiten sind positiv gestimmt. Wir werden sehen.“ Erste Gespräche haben bereits stattgefunden, weitere Verhandlungen sind noch für diesen Monat geplant.

Unter der Anzeige geht's weiter

Götze war im Sommer 2022 von der PSV Eindhoven zur Eintracht gewechselt und hat seitdem 140 Pflichtspiele für den Klub bestritten, in denen er 30 Scorerpunkte sammelte. Als wahrscheinlichste Alternative im Fall einer ausbleibenden Einigung mit Frankfurt gilt seit einiger Zeit ein Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Mario Götze

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Mario Götze Mario Götze
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert