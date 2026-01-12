Götze-Zukunft: Krösche zuversichtlich

Die Zeichen auf eine Vertragsverlängerung von Mario Götze bei Eintracht Frankfurt stehen gut. Das bestätigt SGE-Sportvorstand Markus Krösche gegenüber ‚Sky‘: „Beide Seiten sind positiv gestimmt. Wir werden sehen.“ Erste Gespräche haben bereits stattgefunden, weitere Verhandlungen sind noch für diesen Monat geplant.

Götze war im Sommer 2022 von der PSV Eindhoven zur Eintracht gewechselt und hat seitdem 140 Pflichtspiele für den Klub bestritten, in denen er 30 Scorerpunkte sammelte. Als wahrscheinlichste Alternative im Fall einer ausbleibenden Einigung mit Frankfurt gilt seit einiger Zeit ein Wechsel in die nordamerikanische Major League Soccer.