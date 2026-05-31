BVB-Kandidat: 23-Millionen-Angebot für Yohanna

Brighton & Hove Albion beschäftigt sich offenbar intensiv mit Zadok Yohanna. Wie die schwedische Zeitung ‚Expressen‘ berichtet, bereitet das Team von Fabian Hürzeler ein Angebot für den 18-jährigen Offensivspieler von AIK vor. Dem Bericht zufolge könnte das Gesamtpaket ein Volumen von rund 22 bis 23 Millionen Euro erreichen, womit der Flügelspieler den bisherigen Transferrekord der Allsvenskan brechen könnte.

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Yohanna gilt als eines der größten Talente der schwedischen Liga. Zuletzt wurde auch Borussia Dortmund mit dem Flügelspieler in Verbindung gebracht, zudem sollen unter anderem Bayer Leverkusen und RB Leipzig Interesse zeigen. Für AIK kommt der Nigerianer auf fünf Tore und vier Vorlagen in 18 Pflichtspieleinsätzen.