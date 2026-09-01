Einigung: Ducksch findet neuen Klub

Marvin Ducksch (32) setzt seine Karriere womöglich in Spanien fort. Nach Informationen der ‚as‘ steht der Stürmer vor einem Wechsel zum FC Valencia. Der La Liga-Klub wolle Ducksch ohne Kaufoption von Birmingham City ausleihen. Beim englischen Zweitligisten steht er bis 2028 unter Vertrag.

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Noch soll allerdings der Medizincheck ausstehen, bis Mitternacht bleibt Valencia noch Zeit, den Deal einzutüten. Für die Fledermäuse wäre Ducksch nach Harvey Elliott (23), der per Leihe vom FC Liverpool gekommen ist, der zweite Neuzugang am Deadline Day.

Update (19:51 Uhr): Laut Matteo Moretto klappt es nicht mit dem Transfer, da die Zeit nicht mehr ausreicht.

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Ducksch war vor einem Jahr für zwei Millionen Euro von Werder Bremen nach England gewechselt. Für Birmingham erzielte er in 37 Spielen elf Tore.