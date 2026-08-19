Der SC Paderborn geht für die anvisierte Zusammenarbeit mit Alan Virginius (23) ans finanzielle Maximum. Nach FT-Informationen bietet der Bundesliga-Aufsteiger neun Millionen Euro Ablöse für den französischen Flügelflitzer des BSC Young Boys. Damit würde der Rechtsfuß deutlich zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte avancieren – den Status sicherte sich erst kürzlich Gabriel Vidovic (22), der für drei Millionen Euro von Dinamo Zagreb kam. Paderborn-Präsident Thomas Sagel kündigte jüngst an, man sei gewappnet für kostspielige Neuzugänge.

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Virginius war nach einer erfolgreichen Leihe im vergangenen Jahr fest für 2,5 Millionen Euro vom OSC Lille nach Bern gewechselt. Seine starke Spielzeit (15 Scorerpunkte) rief einige Interessenten auf den Plan, darunter unter anderem den Hamburger SV. Jetzt befinden sich aber die Paderborner in der Pole Position im Rennen um den früheren U-Nationalspieler.