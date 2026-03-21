Umfassendes Vorkaufsrecht: Neuer Partnerklub für Chelsea

Der FC Chelsea baut sein internationales Talente-Netzwerk aus. Wie der argentinische Journalist Germán Balcarce berichtet, stehen die Blues kurz vor einer Vereinbarung mit dem argentinischen Erstligisten River Plate. Diese sieht vor, dass sich beide Vereine gegenseitige Vorkaufsrechte einräumen.

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Möchten sich die Londoner bei River bedienen, haben sie die Berechtigung, bei Angeboten anderer Vereine gleichzuziehen oder sie zu überbieten. Im Gegenzug erhält River ein Vorkaufsrecht bei Spielern, die Chelsea verleihen möchte. Die Argentinier werden jedoch nicht vom Konzern BlueCo aufgekauft wie Chelsea-Partnerverein Racing Straßburg, sondern es handelt sich um eine rein transferorientierte Partnerschaft.