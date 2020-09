Barça: Drei Interessenten für Miranda

Leih-Rückkehrer Juan Miranda hat beim FC Barcelona wohl keine Perspektive für die kommende Saison. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, sind die Katalanen bereit, den Linksverteidiger abzugeben. Die La Liga-Klubs UD Almería und Betis Sevilla sollen schon angefragt haben, Atalanta Bergamo aus Italien liege ebenfalls auf der Lauer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Miranda war in der vergangenen Saison an den FC Schalke verliehen, kam dort aber erst im Saisonendspurt zu regelmäßigen Einsätzen, weshalb die Blaugrana die eigentlich bis 2021 datierte Leihe vorzeitig abbrachen. In Barcelona steht der 20-jährige Spanier noch bis 2023 unter Vertrag.