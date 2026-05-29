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Offiziell Bundesliga

Nächster Neuzugang für Paderborn

von Dominik Schneider - Quelle: scp07.de
3 min.
Clemens Lippmann im Löwen-Trikot @Maxppp

Beim SC Paderborn wächst und gedeiht der Kader für die bevorstehende Bundesliga-Saison. Der Aufsteiger teilt mit, dass Clemens Lippmann vom TSV 1860 München nach Ostwestfalen wechselt. Zu den Modalitäten und der Vertragslänge machen die Paderborner keine Angaben.

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Sebastian Lange, Geschäftsführer Sport, freut sich auf den 19-jährigen Neuzugang: „Clemens bringt enorm viel Potenzial mit. Er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil sowie zu unserem Paderborner Weg und ist auf den Außenbahnen flexibel einsetzbar. Clemens besticht durch Power und eine hohe Intensität. Wir sind froh und davon überzeugt, dass er bei unserem Sportclub den nächsten Entwicklungsschritt macht.“ Lippmann ist nach Martin Ens, Albert Millgramm, Timur Gayret, Tom Baack und Luka Duric Paderborns sechster externer Neuzugang.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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