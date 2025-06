Zwei langfristige Deals: Frankfurt plant mit Leistungsträgern

Bei Eintracht Frankfurt wird Markus Krösche vor allem für sein goldenes Näschen bei Käufen und Verkäufen gefeiert. Doch der Sportvorstand ist auch darauf bedacht, einige Spieler möglichst lange beim Bundesligisten zu halten.

Die ‚Bild‘ berichtet, dass die SGE bei Ansgar Knauff (23) und Jean-Mattéo Bahoya (20) eine Verlängerung bis 2031 plant. Mit beiden Offensivspielern soll es im Laufe der kommenden Saison zu Gesprächen kommen.

Gehaltserhöhungen winken

Der Wunsch auf Verlängerung bei Bahoya ist nicht unbedingt neu, fand der Franzose doch spätestens in der Rückrunde bei Dino Toppmöller immer öfter seinen Platz in der Startelf. Sein Vertrag läuft noch bis 2029, große Eile ist also nicht geboten.

Das Arbeitspapier von Knauff ist bis 2028 datiert, auch bei ihm wäre eine Verlängerung an eine ordentliche Gehaltserhöhung geknüpft. Der schnelle Rechtsfuß trifft mit der DFB-Elf am Mittwoch (21 Uhr) bei der U21-Europameisterschaft im Halbfinale ausgerechnet auf Bahoya und Frankreich. Er bestritt in der vergangenen Saison bereits 44 Pflichtspiele für Frankfurt und gehörte zu den Leistungsträgern.