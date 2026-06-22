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Bundesliga

Verrücktes Transferdetail: Eichhorn wird Praktikant

von Martin Schmitz - Quelle: Bild
1 min.
Kennet Eichhorn im Hertha-Trikot @Maxppp

Der Wechsel von Kennet Eichhorn zu Bayer Leverkusen ist das Ergebnis monatelanger Bemühungen der Rheinländer. Gegenüber ‚Bild‘ verrät Sportgeschäftsführer Simon Rolfes, wie er sich das Toptalent von Hertha BSC gesichert hat: „Wir kennen die Familie schon länger, das war ein großes Pfund in den Gesprächen. Sie waren letztes Jahr schon mal hier, sie haben Bayer 04 eng verfolgt und eine gute Verbindung zu verschiedenen Mitarbeitern aus dem Nachwuchs und aus dem Profibereich aufgebaut. Wir haben als gesamter Verein um Kennet geworben und gekämpft. Das hat beeindruckt. Kennets Eltern haben gesagt, dass dies etwas ganz Besonderes war.“

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Die finale Zusage war nach einem Treffen mit dem neuen Cheftrainer Carles Martínez erfolgt, bei dem auch Rolfes zugegen war: „Ich habe zu Kennet gesagt:, Du hast noch nicht für uns gespielt, aber kennst bereits den halben Verein.‘“ Überraschend: Eichhorn wird nicht nur auf dem Platz für den Klub tätig sein. „Kennet muss nach dem Fachabitur noch ein Praktikumsjahr absolvieren, das wird er vermutlich bei uns im Verein machen“, so der Bayer-Boss.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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