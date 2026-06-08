Christoph Baumgartner wird nicht nur die anstehende Weltmeisterschaft mit der österreichischen Nationalmannschaft verpassen, sondern auch seinem Klub RB Leipzig lange Zeit fehlen. Wie der ‚Kurier‘ berichtet, fällt der 26-jährige Mittelfeldspieler mindestens fünf Monate aus. Am vergangenen Montag hatte sich der Rechtsfuß im Training seiner Nationalelf eine Verletzung im rechten Oberschenkel zugezogen. Diese war offenbar deutlich schlimmer als gedacht.

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Baumgartner wurde in Finnland von einem Spezialisten operiert. Laut ‚Kurier‘ wurde ein Sehnenriss am Hüfteinsatz festgestellt – die Verletzung ist sehr viel schwerwiegender als eine einfache Muskelverletzung. Ob Leipzig deswegen auf dem Transfermarkt tätig wird, ist derzeit noch nicht klar. Offen ist nach wie vor auch, ob Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick noch einen Spieler nachnominiert wird. Dies wäre bis zum Tag vor dem ersten Gruppenspiel gegen Jordanien (16. Juni) möglich.