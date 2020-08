BVB: Nächste Gómez-Leihe vor dem Abschluss

Beim Trainingslager in Bad Ragaz war Sergio Gómez schon nicht mehr Teil des Kaders von Borussia Dortmund. Die Schwarz-Gelben hatten den 19-Jährigen freigestellt, damit dieser sich auf Klubsuche begeben konnte.

Die scheint nun erfolgreich abgeschlossen. Laut dem spanischen Journalisten Adrián Mora steht Gómez vor einer erneuten Leihe zu SD Huesca. Dabei handelt es sich wohl um eine einjährige Leihe ohne Kaufoption. Von einem entsprechenden Modell hatte die ‚as‘ bereits vor einigen Tagen berichtet.

An den BVB ist Gómez noch bis 2022 gebunden. Bereits in der vergangenen Saison spielte der Offensivakteur auf Leihbasis in Huesca, zählte bei den Aragoniern zum erweiterten Stammpersonal und schaffte den Aufstieg in die erste Liga. Dort soll er nun weiter Spielpraxis sammeln.