Insbesondere in der Offensive könnte es beim FC Schalke 04 noch zu Kaderbewegungen kommen. Stürmer Christian Gomis (26), erst vor einem Jahr für immerhin 1,5 Millionen Euro verpflichtet, floppte in seiner ersten Saison und darf schon wieder gehen. Vor einigen Wochen stand eine mögliche Leihe zu Austria Wien im Raum.

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Auch die Zeit von Bryan Lasme (27) auf Schalke lief bislang nicht wie erhofft. In der Vorbereitung bezeichnete Trainer Miron Muslic den pfeilschnellen Angreifer zwar als „Waffe“. Allerdings zog sich Lasme kürzlich die nächste Verletzung zu. Auch wenn sich S04 das hohe Gehalt des Franzosen gerne sparen würde, deutet derzeit vieles auf einen Verbleib hin.

Sylla soll Top-Ablöse einbringen

Für Torjäger Moussa Sylla (26) könnten dagegen schon eher Angebote eintrudeln. Sein Winter-Wechsel zum New York City FC für über fünf Millionen Euro platzte auf der Zielgeraden, in diesem Sommer könnte es dann aber zum Abschied kommen. Sylla ist der Verkaufskandidat Nummer eins, der den klammen Schalkern eine größere Ablöse bescheren könnte.

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Dazu passend betonte Sportvorstand Frank Baumann vor einigen Tagen: „Unsere wirtschaftlichen Ziele zum 31. Dezember sind noch nicht erreicht. Die Sommer-Transferphase läuft noch bis zum 1. September, deswegen ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wir noch einen größeren Abgang brauchen, um unsere wirtschaftlichen Ziele zu erreichen.“

Viele Spieler ohne Perspektive

Keine Zukunft mehr haben Mittelfeldtalent Max Grüger (21) und Schienenspieler Finn Porath (29). Interessierte Klubs stehen allerdings nicht gerade Schlange. Ebenfalls weit oben auf der Verkaufsliste findet sich Anton Donkor (28) wieder. Ein Abnehmer schien in OFI Kreta zuletzt endlich gefunden, der Wechsel scheiterte letztlich, weil Donkor zu lange gezögert hatte. S04 würde dem Linksverteidiger auch eine Abfindung zahlen, um das üppige Jahresgehalt einzusparen.

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Der zuletzt an den RFC Lüttich verliehene Martin Wasinski (22) hat ebenfalls keine Profi-Perspektive mehr. Niederländischen Medienberichten zufolge ist der Defensivspieler ein Thema beim Eredivisie-Aufsteiger SC Cambuur, der Ende Juni mit Ilyes Hamache (23) bereits einen Schalker Streichkandidaten holte.

Fast schon in Vergessenheit geraten sind der verletzungsgeplagte Tomas Kalas (33) sowie Steve Noode (21). Auch beim Abwehrduo gestaltet sich die Marktlage kompliziert, Transfer-Spuren gibt es bislang nicht. Kalas, Noode, Wasinski, Donkor und Grüger trainieren inzwischen nicht mehr bei den Profis mit, sondern wurden zur U23 geschickt.