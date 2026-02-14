Köln: Trainer-Kritik an Königstransfer van den Berg

Beim 1. FC Köln ist man grundsätzlich noch nicht zufrieden mit Rav van den Berg. Trainer Lukas Kwasniok erklärte im Vorfeld zur heutigen Partie gegen den VfB Stuttgart (18:30 Uhr), warum der 21-jährige Innenverteidiger noch nicht in der Startelf festgespielt ist: „Weil ein anderer in dem Moment auf der Position eben besser abliefert. Oder die Trainingsleistung noch nicht so ist, wie ich sie mir vorstelle. Es gibt gar keine anderen Gründe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gegen die Schwaben könnte van den Berg aber in die erste Elf rutschen. „Er hat am Mittwoch ein sehr gutes Training gehabt. Das ist die Basis, um bei mir zu spielen. Ich hatte das Gefühl, er will es mir jetzt zeigen. Die Tür ist immer offen. Es gibt immer die Möglichkeit, sich reinzuarbeiten“, so Kwasniok. Auch verletzungsbedingt stand der acht Millionen Euro teure Sommer-Neuzugang erst acht Mal für die Kölner auf dem Rasen, seit dem Jahreswechsel gehörte er nur im Spiel gegen den SC Freiburg (1:2) zur Startelf.