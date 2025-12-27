Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

BVB: Große Bobb-Konkurrenz

von David Hamza - Quelle: Talksport
Oscar Bobb mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Borussia Dortmund und Crystal Palace sind nicht die einzigen Vereine, die sich mit einer Verpflichtung von Oscar Bobb (22) beschäftigen. Laut ‚Talksport‘ zeigen auch der FC Fulham und der FC Sevilla Interesse am norwegischen Nationalspieler.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bobb steht noch bis 2029 bei Manchester City unter Vertrag. Mit Blick auf die anstehende Verpflichtung von Antoine Semenyo (25), der für 70 Millionen Euro vom AFC Bournemouth kommen soll, drohen die ohnehin geringen Einsatzzeiten des Außenstürmers weiter zurückzugehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
ManCity
BVB
Sevilla
Fulham
Oscar Bobb

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
ManCity Logo Manchester City FC
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Sevilla Logo FC Sevilla
Fulham Logo FC Fulham
Oscar Bobb Oscar Bobb
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert