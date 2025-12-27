BVB: Große Bobb-Konkurrenz

Borussia Dortmund und Crystal Palace sind nicht die einzigen Vereine, die sich mit einer Verpflichtung von Oscar Bobb (22) beschäftigen. Laut ‚Talksport‘ zeigen auch der FC Fulham und der FC Sevilla Interesse am norwegischen Nationalspieler.

Bobb steht noch bis 2029 bei Manchester City unter Vertrag. Mit Blick auf die anstehende Verpflichtung von Antoine Semenyo (25), der für 70 Millionen Euro vom AFC Bournemouth kommen soll, drohen die ohnehin geringen Einsatzzeiten des Außenstürmers weiter zurückzugehen.