Einst 30 Millionen: Neuer HSV-Stürmer im Anflug

In Robert Glatzel (32/VfL Wolfsburg), Ransford Königsdörffer (24/FSV Mainz) und Damion Downs (22/Rückkehr zum FC Southampton) hat der Hamburger SV gleich drei Mittelstürmer in diesem Sommer schon abgegeben. Klar also, dass auf dieser Position ein Hauptaugenmerk liegt.

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Und dort könnte in den kommenden Tagen Bewegung reinkommen. Denn wie ‚Bild‘ und ‚Hamburger Abendblatt‘ übereinstimmend berichten, hat der HSV Patson Daka ins Visier genommen und bemüht sich intensiv um den Rechtsfuß. Der 27-jährige sambische Mittelstürmer stand bis Ende Juni bei Leicester City unter Vertrag und stieg mit den Foxes in die dritte englische Liga ab. Leicester hatte vor fünf Jahren satte 30 Millionen Euro für Daka an RB Salzburg überwiesen.

In England konnte Daka seine Kaltschnäuzigkeit nie unter Beweis stellen, in der Premier League gelangen ihm zehn Tore in 76 Spielen, in der Championship zwölf Tore in 61 Spielen. Der schnelle Angreifer könnte laut der ‚Bild‘ sogar schon in den kommenden Tagen im Trainingslager der Rothosen in Österreich aufschlagen.