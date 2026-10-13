Wildes Bayern-Remis | Eine Eins, vier Fünfer

Nach einem mageren 2:2 gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende waren die Stars des FC Bayern in der Champions League wieder auf drei Punkte aus. Der nächste Sieg in der Königsklasse sollte auswärts in Norwegen bei Viking Stavanger erfolgen. Dafür nahm Trainer Vincent Kompany im Vergleich zum Remis in der Bundesliga sechs Veränderungen an der Startelf vor.

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Den Torreigen eröffneten aber die Hausherren per Kopfball von Gianni Stensness nach einer Ecke. In der Folge rissen die überraschten Bayern das Zepter an sich und dominierten das Spiel mit viel Ballbesitz. Die anschließende Dauerbelagerung des Viking-Strafraums resultierte aus Sicht des deutschen Rekordmeisters aber nicht im gewünschten Ausgleichstreffer.

Stattdessen sorgte Viking mit ein paar wenigen Kontern für Torgefahr im gegnerischen Strafraum. Und so fiel auch Treffer Nummer zwei für Viking nach knapp 40 Minuten durch Torjäger Peter Christiansen. Letztlich ging es mit einer verdienten Führung für das Team aus Stavanger in die Pause. Und so gelang es dem Underdog auch, den Last-Minute-Ausgleich zu erzielen.

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Doppelter VAR zum Wiederanpfiff

Zu Beginn des zweiten Durchgangs musste der VAR gleich zweimal ran. Ein Tritt gegen Joshua Kimmich führte zunächst nicht zu einem Elfmeter. Kurz darauf erwischte es Konrad Laimer – dann auch strafwürdig. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kane ohne Probleme zum 1:2-Anschluss. Die folgenden Angriffe der Bayern wurden anschließend deutlich gefährlicher als die Versuche aus den ersten 45 Minuten.

So dauerte es nur weitere fünf Minuten bis Kane erneut traf und den Spielstand ausglich. Die erdrückende Übermacht der Bayern forderte ihren Tribut von den Norwegern. Eine tolle Kombination über Kane, Laimer und mit Luis Díaz als Abnehmer brachte das Team von Vincent Kompany dann verdientermaßen in Führung.

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Michael Olise erwies seinem Team dann einen Bärendienst. Der Franzose kassierte einen Platzverweis nachdem er Zlatko Tripic den Ball ins Gesicht warf. In Unterzahl mussten die Bayern dann doch nochmal etwas mehr Fokus auf die Verteidigung legen. Vor allem über Standards gelang es Viking Gefahr auszustrahlen. Und so erzielte Haugen wenige Minuten vor dem Abpfiff noch das 3:3.

Torfolge

1:0 Stensness (2.): Kapitän Tripic schlägt eine tolle Ecke in den Strafraum der Münchner. Dort setzt sich Stensness gegen Kim und Tah im Kopfballduell durch. Aus kurzer Distanz netzt der australische Innenverteidiger ein. Urbig streckt sich noch, kommt aber nicht mehr heran.

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2:0 Christiansen (38.): Die Bayern verlieren im gegnerischen Sechzehner den Ball. Christiansen startet aus der eigenen Hälfte und erhält einen guten Pass in den Lauf. Auf dem freien Weg zu Urbig kreuzt der Stürmer den Laufweg von Brown, der zurückziehen muss. Der Abschluss erfolgt dann aus zwölf Metern. Urbig geht runter, aber die Kugel geht zu platziert ins lange Eck.

2:1 Kane (54.): Laimer wird im Strafraum erwischt, der VAR greift ein und entscheidet auf Strafstoß. Kane schnappt sich den Ball, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und verwandelt eiskalt ins rechte untere Eck. Für den Engländer das 56. Champions League-Tor.

2:2 Kane (60.): Ein Doppelschlag von Kane holt die Gäste aus München zurück ins Spiel. Kimmich mit einer Topflanke auf den zweiten Pfosten. Dort ist Kane nicht zu verteidigen. Der Stürmer verschafft sich Platz, geht hoch und köpft unhaltbar ins Tor.

3:2 Díaz (71.): Kane mit einem hervorragenden Chipball auf den langen Pfosten. Dort läuft Laimer perfekt die Tiefe an, nimmt den Ball aus der Luft quer. Dort ist Díaz mitgelaufen und der Kolumbianer muss nur noch unbedrängt einschieben. Herausragende Kombination.

3:3 Haugen (90.): Eine weitere gute Flanke von Tripic segelt in den Strafraum der Bayern. Am langen Pfosten kommt es zum Zweikampf, Haugen setzt sich durch und bugsiert den Ball tatsächlich noch mit der Schulter hinter Urbig.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

46‘ Ismail Saibari (3,5) für Lennart Karl

46‘ Dayot Upamecano (3) für Jonathan Tah

46‘ Alphonso Davies (3) für Nathaniel Brown

76‘ Josip Stanisic (-) für Luis Díaz

83‘ Hiroki Ito (-) für Ismael Saibari