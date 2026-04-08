Rexhbecaj zur direkten Konkurrenz?

Für Elvis Rexhbecaj geht das Kapitel FC Augsburg im Sommer nach vier Jahren zu Ende. Seit seinem Wechsel vom VfL Wolfsburg zu den Fuggerstädtern 2022 verbuchte der 28-jährige Mittelfeldakteur 107 Bundesligaspiele für den FCA, in denen er es auf sechs Torbeteiligungen bringt. Im Sommer ist Schluss, weshalb sich bereits einige Interessenten in Stellung bringen.

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Nach Informationen des ‚kicker‘ haben sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Werder Bremen den 16-fachen Nationalspieler auf der Liste. Die Gladbacher Borussia war bereits im Winter an Rexhbecaj herangetreten, um sich auf einen vorzeitigen Abgang von Rocco Reitz (23) vorzubereiten. Reitz verlässt die Fohlen nun im Sommer, weshalb eine Verpflichtung von Rexhbecaj zur kommenden Saison durchaus infrage kommt. Und auch der SV Werder muss mit Abgängen von Top-Spielern wie Romano Schmid (26) oder dem geliehenen Cameron Puertas (27) rechnen, im Mittelfeld besteht somit Bedarf.

Nach Stationen in Wolfsburg, beim 1. FC Köln, dem VfL Bochum und Augsburg kommt Rexhbecaj auf beachtliche 210 Bundesligaeinsätze. In diesen steuerte der Linksfuß zwölf Tore und neun Vorlagen bei. Bis zum Saisonende kämpft der zentrale Mittelfeldakteur noch mit Augsburg um den Klassenerhalt, wobei dieser aufgrund des deutlichen Polsters auf die Abstiegsränge fast sicher scheint. Anders als bei den Interessenten aus Bremen und Gladbach, deren künftige Ligazugehörigkeit noch offen ist.