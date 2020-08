Zweites Gespräch: Koeman gibt Messi nicht auf

Per Fax hat Lionel Messi dem FC Barcelona mitgeteilt, dass er den Klub nach 20 Jahren verlassen möchte. Der Entschluss sei endgültig. ‚Goal.com‘ zufolge will Messi in den kommenden Tagen sein Schweigen brechen und die Gründe für seinen Wechselwunsch offenlegen.

Ronald Koeman möchte trotzdem noch einmal einen Versuch wagen, den Superstar umzustimmen. Wie der katalanische Radiosender ‚RAC1‘ berichtet, sucht der neue Barça-Coach ein erneutes Gespräch mit dem Argentinier. Das erste Treffen mit dem Niederländer soll einer der Gründe gewesen sein, aus denen sich Messi für einen Abschied entschieden hat.

Verschiedene Medien hatten berichtet, Koeman sehe für den sechsmaligen Weltfußballer keine Sonderstellung mehr vor. Dies soll Messi übel aufstoßen. Präsident Josep Maria Bartomeu habe in den vergangenen Tagen ebenfalls häufig beim 33-Jährigen angerufen, Messi sei aber nicht ans Telefon gegangen.

