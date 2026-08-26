Einigung: Uduokhai vor überraschendem Bundesliga-Comeback

Felix Uduokhai (28) zieht es offenbar zurück in die Bundesliga. Transferinsider Yagiz Sabuncuoglu vermeldet eine Einigung zwischen dem Innenverteidiger und Union Berlin. Wie weit die Eisernen in den Verhandlungen mit Besiktas sind, ist noch nicht durchgesickert.

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Update (12:46 Uhr): Laut ‚Sky‘ ist auch zwischen den Vereinen alles klar. Schon am morgigen Donnerstag soll Uduokhai im Idealfall den Medizincheck absolvieren.

Seit Wochen kursieren Wechselgerüchte um Uduokhai, gehandelt wurden zwischenzeitlich unter anderem auch der FC Schalke und der AC Monza. In Istanbul steht der Linksfuß nur noch bis 2027 unter Vertrag.

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Besiktas hatte Uduokhai für fünf Millionen Euro vom FC Augsburg verpflichtet. Bei Union Berlin haben in diesem Sommer mit Doekhi (28/Lazio Rom) und Diogo Leite (27/noch ohne Verein) zwei wichtige Innenverteidiger die Alte Försterei verlassen. Gekommen sind dafür schon Marvin Friedrich (30) und Zeno Van den Bosch (23).