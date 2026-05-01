Zweitliga-Dreikampf um Torjäger Haugen

Der TSV 1860 München muss Angreifer Sigurd Haugen womöglich in die 2. Bundesliga ziehen lassen. Der ‚Münchner Merkur‘ berichtet, dass in Holstein Kiel, Dynamo Dresden und dem Karlsruher SC gleich drei Zweitligisten Interesse am Norweger zeigen, dessen Vertrag in Giesing noch bis 2027 läuft.

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In dieser Saison glänzt der 28-Jährige neben den Altstars Kevin Volland (33) und Florian Niederlechner (35). Mit 15 Toren ist Haugen der mit Abstand beste Torschütze der Löwen in Liga drei. Erst im vergangenen Sommer war Haugen nach einer Leihe zu Hansa Rostock von Aarhus GF nach München gewechselt.