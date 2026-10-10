Verfahren eröffnet: CR7 vorerst gesperrt

Die öffentlichwirksame frühzeitige Abreise von der Nationalmannschaft hat für Cristiano Ronaldo ein Nachspiel. Wie ‚A Bola‘ aus der Pressemeldung des portugiesischen Fußballverbands zitiert, wurde der Fall am heutigen Samstag „an die Disziplinaruntersuchungskommission der FPF (Portugiesischer Fußballverband) weitergeleitet“. Demnach wurde das Verfahren am gestrigen Freitag offiziell eröffnet.

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Dem FPF ist an einer schnellen Klärung gelegen und hat den Vorgang als Eilverfahren angesetzt. Ronaldo ist nun vorsorglich für Länderspiele suspendiert, über das genaue Strafmaß wird die Disziplinaruntersuchungskommission entscheiden. Der 41-Jährige hatte bereits angekündigt, weiter für Portugal auflaufen zu wollen.