29-Millionen-Sechser für RB Leipzig?

Den Aufstieg in die Premier League verpasste der FC Middlesbrough im Playoff-Finale gegen Hull City (0:1) nur knapp. Maßgeblichen Anteil an der größtenteils erfolgreichen Saison hatte auch Hayden Hackney, der als defensiver Mittelfeldspieler 14 Torbeteiligungen in 41 Spielen sammelte.

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Im Sommer möchte Hackney laut Ben Jacobs nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen und Middlesbrough verlassen. Durch die überzeugenden Darbietungen öffnen sich für den 23-Jährigen zahlreiche Türen.

Dem Bericht zufolge zeigen Crystal Palace und Tottenham Hotspur Interesse am englischen U21-Nationalspieler, darüber hinaus habe Manchester United bereits Kontakt aufgenommen. Favorit auf eine Verpflichtung sei zur Stunde aber der FC Everton. Als mögliche Ablöse wurden in der Vergangenheit 23 bis 29 Millionen Euro gehandelt.

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Bundesligisten dran

Auch in der Bundesliga hat Hackney einen Markt. Ben Jacobs berichtet, dass RB Leipzig kürzlich eine Anfrage gestellt hat. Im Sommer des vergangenen Jahres hatten zudem Bayer Leverkusen, der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt die Fühler nach dem Rechtsfuß ausgestreckt, dessen Vertrag beim Championship-Vertreter im kommenden Jahr ausläuft.