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M’gladbach: Leopold zum Medizincheck

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
Enzo Leopold (r.) jubelt mit Daisuke Yokota @Maxppp

Der Wechsel von Enzo Leopold (25) zu Borussia Mönchengladbach steht kurz vor dem Abschluss. ‚Sky‘ zufolge haben alle Beteiligten eine vollständige Einigung über den Transfer erzielt. Am heutigen Dienstag geht der Medizincheck über die Bühne, im Anschluss soll der Mittelfeldspieler einen bis 2030 datierten Vertrag unterschreiben.

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Leopold kommt von Hannover 96 an den Niederrhein, aufgrund seines auslaufenden Kontrakts beim Zweitligisten wird keine Ablöse fällig. Die Gladbacher setzen derweil ihren Transfer-Rausch fort. Die Verpflichtungen von Daniel Batz (35/Mainz 05) und David Herold (23/Karlsruher SC) sind bereits offiziell. Darüber hinaus befinden sich mit Zento Uno (22/Shimizu S-Pulse) und Yukhym Konoplya (26/Shakhtar Donetsk) zwei weitere Neuzugänge im Anflug auf den Borussia-Park.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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