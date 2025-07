HSV: Anfrage für Suhonen

Anssi Suhonen könnte den Hamburger SV demnächst in Richtung Heimat verlassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, existiert eine konkrete Anfrage aus Skandinavien für den 24-jährigen Finnen. Schon Anfang kommender Woche könnte dem Fachmagazin zufolge der Deal für den Mittelfeldspieler über die Bühne gehen. Das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, dass es nach einer mündlichen Einigung nur noch die schriftliche Ausarbeitung fehlt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim HSV ist Suhonen, der nur noch ein Jahr Restvertrag besitzt, sportlich schon länger nicht mehr eingeplant. Für die Rothosen bestritt das Eigengewächs in der Aufstiegssaison nur eine Partie (über 16 Minuten), ehe es in der Rückrunde per Leihe zum späteren Absteiger Jahn Regensburg (13 Einsätze, null Torbeteiligungen) ging.