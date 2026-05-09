Zwei neue Spuren bei Palhinha

João Palhinha ist noch bis Saisonende an Tottenham Hotspur verliehen. Im Sommer wird der Rechtsfuß dann aller Voraussicht nach zu Stammklub FC Bayern zurückkehren, wo er jedoch keine Zukunft hat. Den 37-fache Nationalspieler könnte es im Sommer in seine Heimat Lissabon ziehen.

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Wie in der portugiesischen Nachrichtensendung ‚Liga Now‘ des Senders ‚CM Radio‘ berichtet wird, zeigen sowohl Ex-Klub Sporting Lissabon als auch Erzrivale Benfica Lissabon Interesse an einer Verpflichtung des 30-jährigen Mittelfeldakteurs. Laut ‚A Bola‘ würde Sporting eine Leihe bevorzugen. Der Sportzeitung zufolge wäre aber auch ein fester Transfer möglich – allerdings nicht für die aufgerufenen 30 Millionen Euro.

Spurs-Verbleib noch nicht vom Tisch

Palhinha stammt aus dem Nachwuchs vom portugiesischen Klub SC Sacavenense. 2013 wechselte der Defensivspieler dann in die U19 von Sporting, ehe er zwei Jahre darauf sein Profidebüt in der Liga Portugal feierte. Nach acht Jahren in der portugiesischen Hauptstadt zog es Palhinha 2022 in die Premier League zum FC Fulham, bevor 2024 der Wechsel in die Bundesliga nach München folgte.

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Dort erfüllte der Nationalspieler die Erwartungen jedoch nicht, weshalb der Rekordmeister ihn im vergangenen Sommer zu den Spurs verlieh. „Ich liebe Palhinha. Wenn ich einen Spieler sehe, der so leidenschaftlich spielt, werde ich verrückt“, äußerte sich Spurs-Coach Roberto De Zerbi zuletzt sehr positiv über Palhinha.

Grundsätzlich würde Tottenham den Sechser wohl gerne behalten. Dass die Kaufoption gezogen wird, zeichnete sich zuletzt nicht eindeutig ab. Möglicherweise wollen die Engländer nochmal mit Bayern an den Verhandlungstisch.