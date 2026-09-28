Riesige Transfer-Baustelle: Legt Real im Winter nach?

Bitterer hätte es für Real Madrid kaum laufen können. Im Sommer sprang Wunschspieler Rodri (30) trotz intensiven Werbens der Königlichen ab und wechselte stattdessen zum FC Barcelona.

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Die Katalanen macht der Weltmeister seitdem nicht nur deutlich besser – seine Extraklasse hätte José Mourinho in seinem Team sehr gut gebrauchen können.

Neue Chance im Januar

Längst läuft in Madrid das Casting, wer denn künftig in die riesigen Fußstapfen von Toni Kroos (36/Karriereende) oder Luka Modric (41/AC Mailand) treten kann. Aurélien Tchouaméni (26), Federico Valverde (28) und Edouardo Camavinga (23), die allesamt andere Qualitäten mitbringen, sind es jedenfalls nicht.

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Gerüchte machten in den vergangenen Wochen die Runde um Martín Zubimendi (27/FC Arsenal), Alexis Mac Allister (27/FC Liverpool), Adam Wharton (22/Crystal Palace), Angelo Stiller (25/VfB Stuttgart) und Kees Smit (20/AZ Alkmaar). Möglicherweise haben aber auch sie nicht die Klasse respektive die entsprechende Spielweise, um die riesige Lücke zu schließen.

Klar ist: Der sportliche Rückstand auf Barça ist für den Moment sehr groß. Da passt es ins Bild, dass genau der Spielertyp am meisten vermisst wird, der vor einigen Wochen lieber ins Camp Nou als ins Santiago Bernabéu wechselte.