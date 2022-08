Chelsea: Topverdiener Barkley soll um jeden Preis gehen

Der FC Chelsea will Mittelfeldspieler Ross Barkley (28) unbedingt von der Gehaltsliste streichen. Nach Informationen der ‚Sun‘ überlegen die Blues, den Engländer auszubezahlen, um ihn ablösefrei abgeben zu können. Barkleys Vertrag läuft nur noch bis 2023, der Rechtsfuß kassiert jedoch ein üppiges Gehalt von über 200.000 Euro pro Woche.

In der vergangenen Saison hatte Chelsea den Spielmacher an Aston Villa (24 Pflichtspieleinsätze) verliehen. Zurück an der Stamford Bridge hat Trainer Thomas Tuchel nun keine Verwendung mehr für Barkley. Die Blues wollen im Gegenzug Angreifer Anthony Gordon (21) vom FC Everton an Land ziehen.