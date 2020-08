Fortuna: Sobottka will bleiben

Marcel Sobottka will Fortuna Düssedorf trotz des Abstiegs nicht verlassen. „Ich habe bei Fortuna noch zwei Jahre Vertrag, ich fühle mich hier wohl, ich habe hier ein Haus gebaut. Wegen eines Niederschlags darf man nicht direkt aufgeben, sondern muss immer wieder aufstehen”, unterstreicht der 26-Jährige gegenüber der ‚Bild‘.

Dass Mannschaftskollege Kaan Ayhan (25) einen anderen Weg verfolgt und zu US Sassuolo wechseln möchte, ist für Sobottka völlig verständlich: „Man muss ihn verstehen, er will zur EM. Wenn er die Möglichkeiten hat, in einer der Top-5-Ligen zu spielen, muss er das machen. Wenn der Wechsel gerade hakt, ist das nicht der Renner. Aber Kaan muss das machen, was für ihn am besten ist.”