Statt Gordon: Bayerns neue Flügel-Option

Obwohl das Trio Luis Díaz (29), Harry Kane (32) und Michael Olise (24) zum Besten gehört, was Europa zu bieten hat, fahndet der FC Bayern für die kommende Saison nach neuer Offensiv-Power. Der Blick der Münchner geht dabei über Newcastle United und Anthony Gordon (25) hinaus.

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Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigt sich der alte und neue Deutsche Meister mit Mika Godts von Ajax Amsterdam. In der Grachtenstadt steht der hochveranlagte Linksaußen noch bis 2029 unter Vertrag.

Godts wird eine goldene Zukunft vorhergesagt. Vor eineinhalb Monaten feierte der Offensivspieler sein Nationalmannschaftsdebüt für Belgien, aktuell kommt er auf zwei Länderspiele. Für Ajax verzeichnete er in dieser Saison bei 30 Eredivisie-Einsätzen starke 29 Torbeteiligungen.

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Gordon bleibt Nummer Eins

Christian Falk erklärt im ‚Bayern Insider‘-Podcast: „Er wird beobachtet, die Bayern finden den Spieler gut. Er ist erschwinglich und könnte den Kader erweitern. Damit wäre er eine gute Option, aber die Nummer eins ist er nicht.“

Diese Position hat weiter Gordon inne. Mittlerweile haben auch die direkten Gespräche zwischen den Klubs begonnen. Die Ablöseforderung von bis zu 92 Millionen Euro verkompliziert aber nach wie vor die Transferbemühungen des Champions League-Halbfinalisten.