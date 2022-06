Spanier berichten: Ronaldo soll Lewandowski ersetzen

Manchester United nimmt in der kommenden Saison nur an der Europa League teil. Für das Selbstverständnis des englischen Rekordmeisters zu wenig. Und auch Superstar Cristiano Ronaldo hat höhere Ansprüche. Nicht ohne Grund kursieren also seit Wochen Abschiedsgerüchte um den 37-Jährigen.

Die spanische ‚as‘ berichtet nun, dass Ronaldo in diesem Sommer, ein Jahr vor seinem Vertragsende in Manchester, einen Vereinswechsel anstrebt. Interesse an einer CR7-Verpflichtung, berichtet die in Madrid ansässige Zeitung weiter, signalisiert der FC Bayern.

Mehr noch: Das Ronaldo-Lager sei bereits von den Gedankenspielen der Münchner in Kenntnis gesetzt worden und steht einem Transfer zu Bayern laut ‚as‘ grundsätzlich positiv gegenüber. Andere Vereine sollen sich aber ebenfalls im Rennen befinden.

Lewandowski hofft

Der fünffache Weltfußballer würde letztlich den Weg frei machen für den wechselwilligen Robert Lewandowski (33). Die bislang vom FC Barcelona gebotenen 35 Millionen Euro sind den Münchnern aber noch zu wenig, 50 Millionen müssten es mindestens sein.

