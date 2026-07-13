Vuskovic unterschreibt heute

Der Transfer von Luka Vuskovic soll am heutigen Montag über die Bühne gehen. Laut ‚Sky‘ wird der Innenverteidiger heute den Medizincheck absolvieren und seine Unterschrift unter einen bis 2031 gültigen Vertrag bei Brighton & Hove Albion setzen. Tottenham Hotspur erhält 53 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni und sichert sich eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 20 Prozent.

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Zeitnah wird also offiziell, was schon länger klar war: Der Hamburger SV kann den 19-Jährigen keine weitere Saison ausleihen. Damit hatten die Rothosen längere Zeit geliebäugelt. Letztlich ist der Kroate aber nicht zu halten, seine Leistungen in der vergangenen Saison haben Vuskovic auf direktem Weg in die Premier League befördert. Dort soll er beim Team von Fabian Hürzeler reifen.