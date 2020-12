Eberl: Gladbach kein Ausbildungsverein mehr

Max Eberl, seit über zwölf Jahren Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach, sieht den Bundesligisten nicht als Sprungbrett für Talente. Er wolle nicht von einem „Ausbildungsverein“ sprechen, so Eberl laut ‚kicker‘. Spieler blieben mitunter auch mal fünf Jahre, nicht nur zwei oder drei. „Wenn sich Spieler für uns entscheiden, gibt es schon sehr viele kluge, nachdenkende und verstehende Spieler und Agenten, das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Auch wenn Spieler uns verlassen, ist es nicht immer so, dass sie dem großen Geld nachjagen“, erklärt Eberl.

Der 47-Jährige weiter: „Spieler sind nicht nur geldgeile Haie, die irgendwo den großen Millionen hinterherlaufen, sondern sich schon sehr klar auch für Wege entscheiden. […] An uns liegt es eben, die zu finden, die zu uns passen, die mit uns gehen wollen.“ Die Entscheidung, Gladbach dann zu verlassen, sei „oftmals eine sportliche, die einhergeht mit finanziellen Möglichkeiten.“