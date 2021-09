Kontakt aufgenommen: PSG arbeitet an Kessié-Deal

Für die neuen Außenverteidiger Achraf Hakimi und Nuno Mendes nahm Paris St. Germain im Sommer Geld in die Hand. Das war aber eigentlich gegen den Trend, denn die steinreichen Franzosen holten insbesondere ablösefrei Topstars.

Unter der Anzeige geht's weiter

So fanden Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma und Sergio Ramos zum Nulltarif den Weg an den Eifelturm. Die nächste ablösefreie Verstärkung könnte derweil, wie schon Donnarumma, vom AC Mailand kommen. Franck Kessié (24) befindet sich nämlich in schwierigen Verhandlungen mit den Lombarden.

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ hatte den physisch starken und torgefährlichen Mittelfeldspieler am Wochenende mit PSG in Verbindung gebracht. FT erfuhr nun aus Frankreich, dass der Scheichklub bereits an Kessiés Berater herangetreten ist und ein Jahresgehalt von neun Millionen Euro in Aussicht gestellt hat.

Wintertransfer denkbar

Dazu käme natürlich die bei einem ablösefreien Wechsel branchenübliche Unterschriftsprämie. Oder aber PSG versucht, Kessié bereits im Winter zu verpflichten. Zu diesem Zweck wurde nach FT-Informationen nämlich schon Kontakt zu Milan geknüpft.

Bekommen die Italiener bis Januar keine Vertragsverlängerung zustande, darf Kessié einen Vorvertrag bei einem anderen Klub unterschreiben. Stimmt Milan dagegen einem Wechsel im Winter zu, könnte immerhin noch eine kleine, weit vom eigentlichen Marktwert entfernte Summe fließen. Für PSG wäre auch dieses Szenario ein weiteres Schnäppchen.