Die Zeit von Dawid Kownacki beim SV Werder Bremen verlief nicht wie erhofft. Mit der Empfehlung von 14 Treffern in 32 Zweitligapartien für Fortuna Düsseldorf war der 29-Jährige im Sommer 2023 ablösefrei an die Weser gewechselt, kam dort allerdings nie wirklich in Fahrt. In 22 Pflichtspielen gelang dem Mittelstürmer kein einziger Treffer.

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Nach zwei erfolgslosen Leihstationen zurück in Düsseldorf sowie bei Hertha BSC war es der Plan für diesen Sommer, eine endgültige Lösung zu finden und Kownacki von der Gehaltsliste zu streichen. Da ein fixer Transfer nicht zustande kam, wurde der bis 2027 laufende Vertrag mit dem Rechtsfuß nun einvernehmlich aufgelöst.

Sportdirektor Clemens Fritz erklärt die Entscheidung wie folgt: „Wir haben in den vergangenen Wochen gemeinsam mit Dawid über seine sportliche Situation und seine Perspektive bei Werder gesprochen. Dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die Auflösung des Vertrages für beide Seiten die beste Lösung ist.“