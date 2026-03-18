Sommer-Wechsel: Passt das mit El Mala & Brighton?

Am Dienstagabend überraschte die Meldung, dass Said El Mala Brighton & Hove Albion die Zusage für einen Sommerwechsel gegeben haben soll. Ein Jahresgehalt von vier Millionen Euro winkt. Mit seinem Bruder Malek plant der 19-jährige Shootingstar des 1. FC Köln den Abflug in Richtung der britischen Strandregion.

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Dass diese Information ausgerechnet kurz vor der DFB-Nominierung und nur wenige Tage vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach ans Tageslicht kommt, hat einen Beigeschmack. Generell steht die Frage im Raum, ob El Mala mit der Entscheidung für Brighton die beste Wahl für seine weitere Karriere getroffen hat.

Gute Entscheidung, weil …

In den vergangenen Monaten wurde El Mala mit zahlreichen Vereinen in Verbindung gebracht. Darunter auch absolute Spitzenvereine wie Manchester City, der FC Bayern oder Paris St. Germain. Dass sich die Familie des Flügelstürmers für Brighton entscheidet, ist zumindest aufgrund des großen Potenzials, das der Youngster besitzt, als Zwischenschritt zu verstehen. Und deshalb womöglich eine Wahl, die auf eine langfristige Karriereplanung ausgelegt ist.

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Mit Fabian Hürzeler – sollte der Deutsche nach der laufenden Spielzeit noch im Amt sein – ist außerdem ein Trainer in der Verantwortung, der die Eingewöhnung beim neuen Klub, in die neue Mannschaft, das neue Land und die Sprache vereinfachen wird. Dass die Seagulls sich schon seit langem um El Mala bemühen und nicht lockerlassen, dürfte ihm beim Wechsel auch einiges an Kredit einbringen. Als Wunschspieler wird ihm mit Sicherheit eine angemessene Akklimatisierungsphase zugestanden.

Schlechte Entscheidung, weil …

Fakt ist aber auch, dass El Mala seine erste Bundesligasaison spielt. Deshalb darf grundsätzlich infrage gestellt werden, ob ein Transfer in die Premier League im Sommer nicht zu früh kommt. Was den Angreifer in der Bundesliga ausmacht: Explosivität, auch dank seiner 1,87 Meter Körpergröße eine starke Physis und die Qualität, im Eins-gegen-Eins die Oberhand zu behalten.

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Auf der Insel wird ihm vor allem seine Körperlichkeit nicht mehr so viele Vorteile bringen. Physis, Athletik und Robustheit gehören in der Premier League zum A und O, dementsprechend sind seine Gegenspieler besser gewappnet als in der Bundesliga.

Auch die mannschaftsinterne Konkurrenz ist bei Brighton deutlich größer als in Köln. In der gesamten Saison war immer wieder ein Thema, dass El Mala beim FC keinen absoluten Stammplatz innehat und viele Minuten auf der Bank schmort. Ein solcher Status droht ihm auch bei BHAFC. Vier Flügelstürmer sind derzeit im Kader gelistet, hinzukommen sage und schreibe fünf weitere Flügelstürmer im Alter von 19 bis 23, die Brighton derzeit für Spielpraxis an andere Klubs verliehen hat.

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Das Beispiel Brajan Gruda sollte El Mala ein warnendes Beispiel sein. Der 21-Jährige wechselte 2024 vom 1. FSV Mainz 05 nach Brighton. Zuvor war er erstmals von Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft nominiert worden. Eine Situation, die sehr an die jetzige von El Mala erinnert. Zur Stammkraft reichte es nie für Gruda, aktuell spielt er per Leihe wieder in der Bundesliga für RB Leipzig.

Ist ein Wechsel zu Brighton die richtige Wahl von El Mala? Ja, ein super Verein zur Weiterentwicklung Nein, er sollte noch ein Jahr in Köln bleiben Nein, er kann schon zu einem größeren Klub Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Fazit

Ein Wechsel nach Brighton wirkt zunächst wie ein gut durchdachter Zwischenschritt, um die Entwicklung voranzutreiben und vielleicht in ein paar Jahren bei einem Spitzenklub zu landen. Dass El Mala aber noch keine Bundesligasaison als Stammspieler in den Knochen hat und im Sommer schon in der Premier League landen könnte, bleibt ein schwer kalkulierbares Risiko.

Die Seagulls zögern auch nicht lange und suchen ihren jungen Profis Leihstationen, sofern sie nicht sofort einschlagen. Wird El Mala irgendwann bei einem kleineren Verein geparkt, würde das einen Wechsel ad absurdum führen. Womöglich hätte ihm eine weitere Saison im gewohnten Umfeld beim FC Köln gutgetan. Denn man darf nicht vergessen, dass er auch dort erst seit einem Jahr aktiv ist und seine fußballerische Ausbildung nicht so geradlinig verlaufen ist wie bei vielen anderen Toptalenten seines Alters.

Durch sein enormes Potenzial sind ihm kaum Grenzen gesetzt. Ob er dieses allerdings vollständig ausschöpft, wenn er quasi jährlich den Klub wechselt, ist fraglich. So könnte sich die sprunghafte Herangehensweise des gebürtigen Krefelders auch schnell als Karrierekiller erweisen.